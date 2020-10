Ünlendikten sonra kısa zamanda (2009-2013) on dört filmde rol alan Jessica Chastain 2013’ten sonra da her yıla birkaç film sığdırmaya, yer almadık proje bırakmamaya devam etmişti. Bu yılı Covid sebebiyle sadece bir filmle (çok kötü eleştiriler alan, yapımcılığını üstlenmesine rağmen reklamını yapmaktan kaçındığı Ava) geçiren Chastain 2021’den itibaren pek çok projeyle dönecek. Aktris epey geniş olan proje listesine film üstüne film, dizi üstüne dizi ekledi.

Aktrisi 2021’de ilk olarak The 355 adlı aksiyon filminde izleyeceğiz. Simon Kinberg‘ün yönettiği bu filmin öykü fikri, yapımcılığı ve başrolü Chastain’e ait. Aktrise Diane Kruger, Fan Bingbing, Lupita Nyong’o, Penelope Cruz, Sebastian Stan, Edgar Ramirez gibi ünlü isimler eşlik etti. Bond, Mission: Impossible gibi aksiyon filmlerinin izinden giden The 355 virüs sebebiyle ertelenmezse Ocak 2021’de vizyona girecek. Film farklı ülkelerden ajanların bir olup 3. Dünya Savaşı’nı başlatmayı planlayan kötü bir adamı def etmelerini konu alıyor.

Bu filmle gişe başarısı kovalayacak Chastain’in ödül sezonu için hazırlattığı filmiyle The Eyes of Tammy Faye. The Big Sick‘in yönetmeni Michael Showalter‘ın yönettiği film 70 ve 80’lerde evanjelist (dini) bir talk show’un sunuculuğunu üstlenen, bu talk show sayesinde zenginleşen Tammy Faye ve Jim Bakker çiftine odaklanıyor. Searchlight henüz filmin vizyon tarihini duyurmadı, henüz tanıtımlara başlamadı. Aktrise Andrew Garfield ve Vincent D’Onofrio eşlik ettiler, belirtmeden geçmeyelim.

Chastain 2021’de The Forgiven filmiyle de karşımıza çıkacak. Yetenekli yönetmen John McDonagh‘ın yazıp yönettiği bu filmde aktrise Ralph Fiennes, Abbey Lee, Matt Smith, Marie-Josee Croze, Christopher Abbott eşlik ettiler. Aynı adlı romandan uyarlanan film, Londra’daki hayattan bunalan bir çiftin bir davet üzerine Fas’a gitmelerini, yolculuk sırasında bir kazaya karışmalarını, ölüme sebep olan kazanın ardından katıldıkları partide işlerin daha da karışmasını konu alıyor. Finnes ve Chastain merkezdeki çifte hayat verdiler, ki ikili daha önce Coriolanus filminde rol almıştı.

Bu ay The Forgiven‘ın çekimlerini tamamlayan Chastain gene 2021 için hazırlanan mini dizi Scenes from a Marriage‘te rol almaya başladı. Ingmar Bergman‘ın aynı adlı dizisinden Amerika’ya uyarlanan bu dizide Chastain’e A Most Violent Year‘daki rol arkadaşı (aynı zamanda okul arkadaşı da) Oscar Isaac eşlik ediyor. Dizi parçalanmış bir evliliğe odaklanıyor. Dizi demişken… Aktris 2021’de George and Tammy adlı dizide de rol almayı planlıyor. Sinema filmi olarak hazırlanan bu proje çekilemeyince diziye dönüştürüldü bu yıl. Country şarkıcıları George Jones‘la Tammy Wynette‘a odaklanacak bu dizide aktrise eşlik edecek isim henüz açıklanmadı.

Aktrisin 2021’de çekimlerine başlamayı planladığı film projesiyse Losing Clementine adını taşıyor. 30 gün içinde intihar etmeyi planlayan bir kadına odaklanacak bu filmin diğer başrolü The 355 filminde rol alan Edgar Ramirez‘e teslim edildi. Aynı adlı romandan uyarlanacak filmi Lucia Puenzo yönetecek. Chastain’in halen senaryo aşamasında olan, çekim tarihleri belirlenmeyen projeleri de mevcut: Jake Gyllenhaal‘lı Netflix filmi The Division (yakın zamanda çekilecek gibi görünmüyor), Eddie Redmayne‘li seri katil gerilimi The Good Nurse, Octavia Spencer‘lı isimsiz tatil komedisi (tamamen unutulmuş durumda) ve A Most Violent Year‘ın devam filmi. Chastain bu filmlerin hepsinde rol almayı planlıyor, tabii filmler çekilirse…

Görüleceği üzere aktris her zamanki gibi oldukça yoğun. Birkaç yıl içinde aktrisi iki dizide ve en az beş sinema filminde birbirlerinden epey farklı rollerde (talk show sunucusu, intihara meyilli bir kadın, seri katil kovalayan bir hemşire, bir ajan, bir şarkıcı, evliliği dağılan bir kadın, kaza sonrası hayatı tepetaklak olan bir yazar) izleyebileceğiz. Aktrisin tüm projelerini listeleyerek yazıyı sonlandıralım: