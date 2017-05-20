Şu sıralar Cannes Film Festivali’nde jüri üyeliği görevine devam eden aktris-yapımcı Jessica Chastain’in Seducing Ingrid Bergman adlı filmde pek çok klasik filmde rol alan, izlemeye doyamadığımız usta aktris Ingrid Bergman’ı oynayacağı açıklandı. Bir süredir hazırlıkları devam eden bu filmi Arash Amel yazacak, Chastain filmin yapımcıları arasında da yer alacak. Henüz bu projeyi yönetecek kişi belirlenmedi. Dolayısıyla filmin çekim tarihi de belirlenmedi.

Film, Bergman’ın tüm hayatına odaklanmayacak, eşini savaş fotoğrafçısı Robert Capa’yla (foto) aldattığı döneme, Bergman’ın Capa’yla romantik ilişkisine odaklanacak. Bergman’la Capa’nın ilişkisi 2. Dünya Savaşı zamanında Paris’te başlamış, McCarthy’nin komunistleri Hollywood’tan kovduğu ya da hapse attığı dönemde Amerika’da devam etmişti.