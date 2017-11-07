Stephen King’in en popüler romanlarından It yeniden uyarlandıktan ve büyük başarı elde ettikten sonra devam filmi için çalışmalara başlandı. Filmin küçük yıldızlarından Sophia Lillis devam filminin kendilerinin yetişkin halini anlatacağını duyduğunu ve kendisinin büyümüş halini en iyi Jessica Chastain’in canlandıracağını söyledikten sonra mikrofonlar güzel yıldıza uzandı. Chastain iddialı açıklamalar yaptı:

“Daha önce Andy ve Barbara ile çalıştım. Andy Muschietti’nin ilk yönetmenliği Mama’da çok iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Barbara da en iyi arkadaşlarımdan biridir. Benim için aile gibiler. Böyle bir teklif gelirse tabii ki düşünürüm. Tabii kesinlikle evet demeden önce düşünmemiz gereken çok değişken var takvimler, vs. gibi.”

Chastain “Filmde karakterlerin büyük bölümü öldürülüyor. Buna hazır mısınız?” şeklindeki soruya da “Niye böyle düşünüyorsunuz ki? Ben o filmde olsam palyaçonun kıçına tekmeyi basarım,” sözleriyle yanıt verdi.