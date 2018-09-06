Jessica Chastain yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği aksiyon filmi Eve‘yi birkaç ay önce duyurdu. Proje duyurulduğunda senaristlik ve yönetmenlik Matthew Newton‘a teslim edilmişti. Fakat çok geçmeden yönetmenin geçmişte eşine şiddet uyguladığı ortaya çıkıp Newton’a dönük tepkiler artınca yönetmen projeden çekilmiş, Chastain The Help‘te çalıştığı Tate Taylor‘la yönetmenlik için anlaşmıştı. Bugün gelen haberlere göre aktrise Miss Julie‘deki partneri Colin Farrell ve Common eşlik edecekler. Farrell gizli operasyonları yürüten bir örgütün liderini (Simon), Chastain bu örgütte çalışan bir kadını (Eve), Common ise Eve’in eski nişanlısı Michael’ı oynayacaklar. Taylor çekimlere 24 eylülde Boston’da başlayacak.