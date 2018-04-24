Woman Walks Ahead kağıt üstünde ödül sezonu için ideal bir proje gibi duruyordu. Filmi Locke, Taboo, Peaky Blinders gibi pek çok projenin yaratıcısı Steven Knight kaleme almış, bundan önce Our Kind of Traitor‘ı çeken Susanna White yönetmişti. Oyuncu kadrosu da iddialıydı: Jessica Chastain, Sam Rockwell, Ciaran Hinds, Michael Greyeyes ve Bill Camp. Fakat film geçen eylülde Toronto Film Festivali’nde gösterildikten sonra olumsuz eleştiriler alınca film bu yaza ertelendi, Chastain Molly’s Bloom filmiyle ödül için yarıştı. Aylar sonra filmin fragmanı yayınlandı.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan bu film 1880’lerde Catherine Weldon adlı sanatçının New York’tan Standing Rock’a doğru yola çıkmasını, buraya ulaştıktan sonra Kızılderili şefi Oturan Boğa’nın portresini yapmak istemesini konu alıyor. Son yılların başarılı şirketlerinden A24 bu filmi internette 31 mayısta yayınlayacak, ABD’de 29 haziranda sınırlı kopyayla vizyona çıkaracak.