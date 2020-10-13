Sinema tarihinin modern klasikleri arasında yer alan Matrix’in dördüncü filmi Lana Wachowski yönetmenliğinde çekiliyor. Serinin yeni oyuncularından Jessica Henwick, çekimlerde tanık olduklarıyla ilgili heyecanını gizleyemedi.

Game of Thrones’ta Sand Snakes olarak da anılan kızkardeşlerden biri olarak izlediğimiz, Netflix’te Iron Fist’te oynayan Henwick, çekim sürecinin olağanüstü devam ettiğini açıkladı.

“Sette Yahya ile (Abdul-Mateen II) şaşkınlıktan ağzımızın açık kaldığı ve birbirimizi çimdiklediğimiz anlar oluyor. Lana, teknik açıdan gerçekten çok ilginç şeyler yapıyor. Matrix’in sinemayı nasıl etkilediğini biliyorsunuz. Bana göre bu etki bir kez daha tekrarlanacak. Çok ipucu veremiyorum ama bazı kamera hareketlerini hayatımda daha önce hiç görmediğimi söyleyebilirim”