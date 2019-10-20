Kanye West, son iki üç yıldır ABD’nin en çok konuşulan isimlerinden biri… Müzik kariyeri başarılarla dolu olan ve bu başarılarını da aslında büyük ölçüde ABD’nin siyahi kültürüne borçlu olan sanatçı, Donald Trump’a verdiği destek ile özellikle hayranları arasında bir hayal kırıklığı dalgası yarattı… Trump ile olan dostluğunun ticari temelleri olduğu da birçok haberle ortaya çıkarıldı…

West’in bir diğer ticari yaklaşımı da dine yönelik… Tam tersi bir hayat tarzı yaşamasına rağmen, üst üste hristiyanlık projeleri yapıp kasasını dolduran West’in yeni işi de Jesus Is King isimli film…

Filmin fragmanını seyredince aklınıza tek bir isim geliyor: Alejandro Jodorowsky…

Jodorowsky’nin bir sanatsal üretim sonucunda kurduğu hayal alemini, gerçek hayatında yaşamaya başlayan Kanye West’e geçmiş olsun demekten başka şey gelmiyor elimizden…