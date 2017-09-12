Jim Carrey kariyerinin en yanlış kararlarından birini, Spike Jonze’a Ace Ventura: When Nature Calls’ı vermeyerek aldığını söylüyor.

Ace Ventura’nın ilk filmi gişe rekorları kırdıktan sonra ikincisi için hazırlıklara başlayan yapımcı/başrol Jim Carrey, genç bir ismin de fikirlerini dinlemiş. Henüz yolun başında bir yönetmen olan Spike Jonze, filmle ilgili fikirlerini paylaşmış.

Jim Carrey “Çok gençti ve çok yeniydi. Geldi fikirlerini anlattı ve hepsini beğendim. Ama onu tanımıyordum, yeniydi ve ne kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Reddettim… Hayatımın en aptal ve yanlış kararlarından biri olduğunu daha sonra çektiği filmleri seyredince anladım” sözleriyle yaşananları ve pişmanlığını anlattı.