Jim Jarmusch, kült statüsüne erişen filmlerinden Ghost Dog: The Way Of The Samurai’ın devamını çekmeyi planlıyor.

Açıklama müzisyen/oyuncu RZA’dan geldi:

“Dostum Jim Jarmusch ve Forest Whitaker, bana ulaşıp devam filminden bahsettiler. Bu sefer başka bir yazar Dallas Jackson da işin içinde. Düşünmeden kabul ettim. Film mi, TV Dizisi mi olacak belli değil ” diyerek haberleri doğruladı.

İlk filmde rol alan RZA, yine müziklerini yapacak ve yapımcı olarak görev alacak.