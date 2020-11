My Left Foot, In the Name of the Father, The Boxer gibi etkileyici filmlerin ardından Dream House, Brothers ve en son The Secret Scripture gibi bekleneni veremeyen filmlere imzasını atan, 2015’ten beri setlerden uzakta kalan İrlandalı yönetmen Jim Sheridan yeni projelerini duyurdu. Sheridan şu sıralar Murder in the Cottage adlı belgesel dizisinin çekimlerine devam ediyor. Yapımcı Sophie Toscan du Plantier‘in 1996’da İrlanda’da öldürülmesini konu alan, beş bölümden oluşan dizi 2021’de Sky kanalında yayınlanacak.

Yönetmenin hazırladığı film projelerinden ilki Sheriff Street adını taşıyor. Gerçi Sheridan filmin adını North Star şeklinde değiştirmeyi planlıyor. Bu film otobiyografik olacak, Sheridan’ın küçük yaşta (10) beyin tümörü yüzünden vefat eden kardeşi Frankie’ye odaklanacak. Bir diğer projesiyse Lockerbie. Dizi 1988’de Pan Am uçağına yapılan, 103 kişinin ölümüne sebep olan bombalı saldırıya odaklanacak, saldırıda küçük kızını kaybeden doktor Jim Swire‘ın Peter Biddulph‘la birlikte kaleme aldığı aynı adlı kitaptan uyarlanacak.

Sheridan’ın projeleri bunlar. Yönetmen röportaj sırasında usta aktör Daniel Day-Lewis hakkında da konuştu. Sheridan, Day-Lewis’le çalıştığı dönemi (birlikte üç film yaptılar) övüp aktörle en azından kısa bir filmde tekrar çalışmayı çok istediğini dile getirdi (aktörün oyunculuğu bıraktığını hatırlatalım yeri gelmişken).