Netflix farklı coğrafyalara/ülkelere dizi yapmaya hızla devam ediyor. Bugün ilk Arapça dizisini duyurdu. Dizinin adı Jinn olacak. Haberlere göre dizinin ilk sezonu sadece 6 bölümden oluşacak. Bu doğaüstü dramanın yapımcılığını Elan ve Rajeev Dassani üstlenecekler. Diziyi Lübnanlı yönetmen Mir-Jean Bou Chaaya yönetecek. Jinn adından da anlaşılacağı üzere bir grup gencin cinler tarafından rahatsız edilmelerine, bu sırada cinin ergen bir oğlan suretinde belirmesine odaklanacak, gençlerin romantik ilişkilerinin ve arkadaşlıklarının bu devasa tehlike karşısında sınanmasını, kötülüğün dünyanın geleceğini dahi tehdit etmesini anlatacak. Oyuncu kadrosu yakın zamanda oluşturulup çekimlere yıl içinde Ürdün’de başlanacak. Netflix’in ilk Arapça stand-up komedisi Adel Karam: Live From Beirut 1 martta yayınlanacak.