Hollywood polisiye türünde romanlar kaleme alan Norveçli yazar Jo Nesbo’nun eserlerini teker teker sinemaya taşıyor. Yazarın The Snowman romanı Michael Fassbender’in başrolünde Tomas Alfredson tarafından uyarlandı, The Son romanını Jake Gyllenhall-Denis Villeneuve ikilisi, Blood on Snow romanını Tobey Maguire, I Am Victor romanını Bond’un senaristleri uyarlayacaklar. Yazarın Jackpot ve Headhunters‘ı da önümüzdeki yıllarda uyarlanacak. Bu uyarlamalara yazarın Midnight Sun‘ı da dahil edilecek. Filmi İtalyan yönetmen Francesco Carrozzini yönetecek. Filmin yapımını Gomorra ve Romanzo Criminale dizilerini çektiren İtalyan şirket Cattleya üstlenecek. Midnight Sun‘ın İngilizce çekileceğini belirtelim.

Nesbo’nun bu romanı, Fisherman lakaplı uyuşturucu kaçakçısı için çalışan genç tetikçi Jon’a odaklanıyor. Jon epey tehlikeli birisi olan Fisherman’e ihanet ettikten sonra soluğu Norveç’in kuzeyinde, güneşin ne zaman doğacağının belli olmadığı bir yerde alır. Burada yaşlı bir anne ve küçük oğluyla yaşar. Daha doğrusu yaşamaya çalışır. Zira güneş gecenin bir yarısı da doğabildiği için Jon buna uyum sağlamakta zorlanır. Bu yüzden delirmemeye çalışırken Fisherman’in izini bulduğunu öğrenir, olaylar gelişir.