Ukrayna’da bir rehine krizi bir Joaquin Phoenix filmi sayesinde kimsenin burnu kanamadan sona erdi.

44 yaşındaki Maksym Kryvosh isimli bir saldırgan bir otobüste bulunan 13 kişiyi tüfek ve el bombası tehdidiyle rehin aldı. Tek talebi de başkan Volodymyr Zelensky’nin Joaquin Phoenix’in 2005 tarihli Earthlings filmini sosyal medya hesaplarından önermesi oldu.

Zelensky’nin talebi kabul etmesiyle 3 kişiyi serbest bırakan Kryvosh, başkanın “Herkes bu filmi izlemeli” post’u atması üzerine tüm rehineleri serbest bıraktı. Zelensky, post’u daha sonra sildi.

Saldırgan daha önce yaralama olaylarına karışmış olsa da son yıllarını hayvan haklarına kafa yorarak geçirmiş. Joaquin Phoenix belgeseli Earthlings, hayvan dostlarımızın insanlığın elinde yaşadıklarını anlatıyordu.

Biz de bakınız.com olarak, kimseyi rehin de almadan, filmi bulup izlemenizi öneriyoruz.