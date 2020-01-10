Joaquin Phoenix, Altın Küre’yi aldıktan sonra büyük bir ihtimalle Oscar’ı da alacak ve Joker performansı daha uzun süre unutulmayacak. Bu kadar iyi ve yetenekli bir oyuncunun kendine güven sorunları yaşaması ilginç gelse de, birçok röportajında ve katıldığı talk-show programlarında bu durum hissediliyor. Phoenix, bu sorunları rol seçimlerinde ve çekim süreçlerinde de yaşadığını açıkladı:

“Hala birçok konuda donup kalıyorum. İyi bir senaryo geldiğinde kabul ediyor ve çalışmalara başlıyorum. Daha çekimler başlamadan senaryoyu tekrar tekrar okuyor, notlar alıyor ve ortaya fikirler çıkarıyorum. Ama kendime güvenemediğim için bunları yönetmene ve rol arkadaşlarıma aktaramıyorum. Çekimler başlayınca yönetmenin yanında kendimi rahat hissedersem fikirlerimi paylaşıyorum. Ama çoğunlukla kendime saklıyorum”

“Joker’de daha rahat hissettim ve fikirlerimi paylaştım. Bu bazen Todd Phillips ile kavgalara bile neden oldu. Ama ortaya iyi bir sonuç çıktığını düşünüyorum.”