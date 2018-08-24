Önemli oyuncuların unutulmaz performanslar sunduğu Joker rolünü canlandıracak yeni isim bir başka usta oyuncu: Joaquin Phoenix… Hem Joker’in, hem de Phoenix’in hayranlarının merakla beklediği yeni film öncesinde yetenekli aktör kendisini alışılmadık bir şekilde motive ediyor gibi…

Yeni filmi The Sisters Brothers’ın tanıtım toplantılarında Joker’le ilgili soruları bitmek bilmeyen ısrarlar sonucunda yanıtlayan Phoenix “Daha az umrumda olamazdı. İnsanların ne düşüneceği de pek umrumda değil. Kötü oynasam da kimin umrunda? Her filme yaklaşımım aynıdır. Yönetmenin ne düşündüğünü ve karakteri nasıl bir fikirle inşa ettiğine odaklanırım. Herkesin ne düşündüğüne takılırsanız, iyi bir oyuncu olamazsınız” sözleriyle farklı bir hazırlık içinde olduğunu açıkladı.

Todd Phillips’in yöneteceği film 2019 ekiminde perdede olacak.