Geçen yıl Warner Bros./DC cephesinden herkesi şaşırtan bir haber gelmişti. Haberlere göre DC şimdiki evreninden bağımsız olan bir Joker filmi hazırlıyor. Başrol için Leonardo DiCaprio’nun, yapımcılık içinse Martin Scorsese’nin düşünüldüğü belirtilmişti. Filmi yazıp yönetme göreviyse Hangover üçlemesinin mimarı Todd Philips’e teslim edilmişti. Adı açıklanmayan bu film, 1980’lerde geçip Joker’in yükselişine odaklanacak. Yapımcı olarak Scorsese’nin seçilmesinin nedeniyse filmin Taxi Driver‘ın izinden gidecek oluşu. Bugün gelen haberlerde artık DiCaprio anılmıyor, zira aktörle yapılan görüşmeler olumsuz noktalandı. WB/DC, Joker rolü için bu kez Joaquin Phoenix‘i istiyor. Haberlere göre, Phoenix yönetmen Philips’le bir kez buluşmuş, rol için istekliymiş. Henüz aktörle imza aşamasına gelinmediğinin altını çizmek gerekiyor.

Birkaç yıl önce Marvel da Phoenix’i ekibine dahil etmek istemişti. Marvel aktöre Doctor Strange rolünü teklif etmiş ama aktör bu rolü oynamak istememişti. Jared Leto’nun Joker’i oynamaya devam edeceğini de habere eklemek gerek. Leto bu yıl Suicide Squad 2‘da Joker’i oynayacak. WB, Leto’nun rol alacağı birkaç film daha hazırlıyor. Scorsese’nin yapımcılığı üstlenip üstlenmeyeceği netleşmedi.