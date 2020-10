Son olarak Joker filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü kazanan Joaquin Phoenix’in yeni filminin detayları belli oldu. Ünlü oyuncu, yeni filmi Kitbag’de 19. yüzyılda yaşamış efsane fransız lider Napoleon Bonaparte’ı canlandıracak

Henüz çekimlerine başlanmayan filmin yönetmenlik koltuğunda ise şu aralar Gucci filmini çeken ünlü yönetmen Ridley Scott oturacak. Böylece Joaquin Phoenix ile Ridley Scott, 2000 yılında çekilen Gladiator filminin ardından ilk kez tekrar bir araya gelecek. Filmin senaryo yazarlığını ise All the Money in the World filminde daha önce Ridley Scott ile çalışan David Scarpa üstlendiği belirtilirken, yapımcılığını ise Ridley Scott’ın sahibi olduğu Scott Free Productions üstlenecek.