Jodie Comer: Ridley Scott İle Çalışmak Rahatlatıcı

The Last Duel’de Marguerite de Carrouges karakterini oynayan Jodie Comer, yönetmeniyle olan ilişkisini anlattı. Comer’a göre Ridley Scott ile çalışmak çok rahatlatıcı:

“Sizle çalışırken rahat hissediyorsunuz. Size inandığını ve güvendiğini gösteriyor. Bu her oyuncu için rüya gibidir. Size inanan bir yönetmenle çalışmak yeteneklerinizi göstermenizi sağlar.”

“Scott, kafasındaki karakteri çizmiş ve beni de o karaktere uygun görmüş. Bu durum sizden sahip olmadığınız şeyler istemenizi engelliyor. Sette değişmenizi isteyen bir otorite olmayınca, daha rahat oynuyorsunuz.”

“Sette 4-5 kamera devamlı çekim halinde, bu durum her zaman filmin ve rolün içinde kalmanızı sağlıyor.”

“Karakterim en başta oynanması çok zor gelmişti. Açıkçası sete gelirken korkuyordum. Sonra beni niye bu karakter için düşündüğünü anlattı ve neler yapabileceğimi gösterdi. Usta bir yönetmenle çalışmanın rahatlığını hissettim”