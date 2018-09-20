13. Doctor Who uzun yıllar merakla beklenmiş, dizinin tarihinde ilk kez bir kadın olacağı açıklandığında iki-üç beyinsiz seksist dışında haberi herkes olumlu karşılamıştı. Jodie Whittaker’ın zaman ve evren yolcusu kahramanımızı oynadığı yeni sezonda tek yenilik başrol değil. Dizinin yürütücü yapımcılığını da Chris Chibnall, Steven Moffat’dan devraldı.

Daha önce küçük tanıtımlarını izlediğimiz dizinin geniş fragmanı da yayınlandı. Whittaker’dan Doctor Who havasını aldığımızı söylemeliyiz.

7 Ekim’de yayınlanacak ilk bölüm şık bir David Bowie göndermesiyle “The Woman Who Fell To Earth” ismini taşıyor. Sharon D. Clarke, Johnny Dixon, Samuel Oatley konuk oyuncular.