Joe Pera, stand-up komedyenleri arasında belki de en ilgi çekici ve aynı zamanda rahatlatıcı isim… Sahneye çıktığında sakin sakin, gün içinde dikkate almadığımız olayları, en basit şekilde anlatarak insanları güldürmeyi başaran, diğer tüm komedyenlerden farklı bir yol izleyen bir sanatçı…

Adult Swim’in dikkatli yöneticileri bu ilginç yeteneği 2016’da fark ettiler ve ortaya Joe Pera Talks With You gibi ilginç seri çıktı…

Pera’nın sakinliğini, huzurlu konuşmasını, basit konular üzerine yaptığı farklı yorumları sevenler, küçük ama sıkı bir hayran kitlesi oluşturmuş durumda…

Sizi derin ve güzel bir uykuya yatırmaya çalışan bir insanı kim sevmez ki?

Pera, takipçilerine bu hafta yeni bir güzellik sundu ve eski görüntüler üzerine konuştuğu 20 dakikayı aşan bir videoyu yayınladı…

Karantinada sıkılanlar ve delirme emareleri göstermeye başlayanlar, onun sakin sesiyle rahatlar diye düşünüyoruz.