Sinemanın sert çocuklarından Joe Pesci, The Irishman’deki rol arkadaşı Stephen Graham’e çekimler boyunca yakın markaj uygulamış. Filmde Anthony ‘Tony Pro’ Provenzano’yu canlandıran ingiliz aktör, yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Zaten efsanevi isimlerle karşı karşıya oynuyorsunuz. Oynadığınız karakter, bu efsanelerden birinin arkadaşı çıkınca işiniz pek kolaylaşmıyor. Tony Provenzano’nun, Joe Pesci’nin arkadaşı çıkması işimi çok zorlaştırdı”

“Çekimlerin ilk günü beni yanına çağırdı ve “Nerelisin?” diye sordu. “İngiltere” yanıtını alınca “İtalyan değil misin?” diye sinirlendi. Özür dilemek durumunda kaldım. “Umarım bu rolü iyi oynarsın!” diye üsteleyince elimden geleni yapacağıma söz verdim.”

“Tony’yi ben oynamak istiyordum.” dedi. “Seninki çok daha önemli bir rol, filmin başrolüsün” diye yanıt verince… “Tony’yi tanırdım, onu sakın kötü oynama” diye üsteledi.”

“Bir kaç gün sonra “İyi gidiyorsun, gel bir akşam yemeği yiyelim” dedi… Yemekte dalıp Liverpool aksanıma dönmüşüm. Durdurup “Niye Tony gibi konuşmuyorsun, seni anlamıyorum” dedi… Çekimlerden sora bir süre daha kendi orijinal aksanıma dönemedim”