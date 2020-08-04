Pek çok dalda Oscar’a aday gösterilen Darkest Hour‘ın ardından Joe Wright heyecanla The Woman in the Window‘un çekimlerine başlamış ama Disney filmin ilk kurgusunu beğenmeyip bazı sahnelerin tekrar çekilmesini isteyince vizyon tarihi 2019 sonbaharından 2020’ye ertelenmişti. Aradan geçen zaman zarfında salgın yüzünden tekrar tekrar ertelenen film en sonunda Netflix’e satıldı. Sonunda bu filmini tamamlayan Wright sıradaki filmini belirledi. Yönetmen, Cyrano müzikalini sinemaya taşıyacak.

Peter Dinklage‘le Haley Bennett‘in başrollerini üstlendiği Broadway müzikali Cyrano‘nun sinema uyarlamasında Dinklage ve Bennett rollerini (Cyrano ve Roxanne) tekrarlayacaklar. İkiliye Ben Mendelsohn (Darkest Hour‘da rol almıştı) ve Brian Henry eşlik edecekler. Senaryoyu Dinklage’in eşi Erica Schmidt kaleme alacak, ki Schmidt orijinal müzikali de yazmıştı. Film, Rostand’ın Cyrano de Bergarac adlı kitabını temel alacak. Filmi MGM stüdyosu dağıtacak. Çekim tarihi henüz duyurulmadı.