Joe Wright’ın Saoirse Ronan, Cate Blanchett ve Eric Bana’lı aksiyon filmi Hanna‘nın Amazon için dizileştirileceği yakın zamanda açıklanmıştı. Bugün dizinin başrolleri duyuruldu. Dark River filminde rol alan genç aktris Esme Creed daha önce Ronan’ın oynadığı Hanna’ya hayat verecek. Ona The Killing dizisinin başrolleri Mireille Enos (Blanchett’ın oynadığı kötü karakter Marissa’ya hayat verecek) ve Joel Kinnaman (Hanna’nın babasını oynayacak, rolü filmde Bana oynamıştı) eşlik edecekler. David Farr’ın kaleme aldığı diziyi Sarah Adina Smith yönetecek. Çekimlere martta Macaristan’da başlanacak. Dizinin diğer çekim mekânlarıysa Slovakya, İspanya ve İngiltere olacak. Dizi eski asker babası tarafından dış dünyadan izole bir şekilde 15 yıl boyunca asker olarak yetiştirilen Hanna’nın Marissa’yla mücadelesini anlatacak.