Joe Wright’ın 2011’de vizyona giren Saoirse Ronan, Eric Bana ve Cate Blanchett’lı filmi Hanna filmin senaristlerinden, aynı zamanda The Night Manager dizisinin de senaristi olan David Farr’ın liderliğinde televizyona taşınacak. Senaryo grubu şu sıralar dizinin senaryolarını kaleme alıyor. Çekimlere bu yıl başlanacak. Dizinin oyuncu kadrosu ve yönetmenleri belirlenmedi. Wright’ın filmi babası tarafından ormanda, modern yaşamdan izole bir şekilde büyütülen, aldığı dövüş eğitimlerinden sonra güçlü bir suikastçı olan Hanna’ya odaklanıyor. Karakteri Ronan oynamıştı.