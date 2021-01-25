Star Wars’ın son üç bölümünde Finn rolüyle karşımıza çıkan John Boyega, rolünün hayatı üzerindeki etkilerini anlattı.

“Büyük bir film serisinde rol almak, lüks bir hapishanede yatmak gibi. Özellikle farklı türdeki yapımlarda rol almak isteyenler için… Şu gerçek her zaman aklınızda bulunmalı: bir seride uzun yıllar aynı karakteri canlandırıyorsunuz ve bu diğer oyunculuk kaslarını eritiyor.”

“Bu yüzden Steve McQueen’in antoloji serisi Small Axe’ta polis memuru Leroy Logan rolünün üstüne atladım. Farklı bir rolde, farklı bir insanı canlandırmak istiyordum. Steve’in yönetmenlik deneyimi ve oyunculara nasıl davrandığı ile ilgili çok şey duymuştum ve çok ama çok merak ediyordum. Fırsatı gördüğüm anda birlikte çalışmak istediğimi söyledim.”

“Oynadığım karakteri izlediğimde ise “Bu benim zamanım” hissine kapıldım. Bugünlerde esneklik ve farklı rollerde yer almak birinci amacım”

“Bu esnekliği beraber yaşamak istediğim çok insan var. Farklı roller, farklı karakterler. Çevremdeki insanlar bunun zor olabileceğini söylediğinde ise zevk alıyorum.”

“Star Wars’ta sona yaklaştıkça kenara itildiğimi hissettim. Disney, siyahi bir karakteri parlatmanın ve pazarlamanın zor olacağını düşünmüş olmalı. Bu iyi değildi ve kötü hissettirdi.”