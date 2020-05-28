John Boyega, George Floyd’un Minneapolis’te polisler tarafından vahşice öldürülmesi üzerine tepkilerini dizginlemedi. Yaptığı canlı yayında ırkçıları artık görmek istemediğini belirten ingiliz oyuncu, sert cümleler kurdu:

“Irkçılardan nefret ediyorum. Eğer ırkçıysanız s…p gidebilirsiniz. Amerika’da bir siyah insan daha, nefes alamadığını da söylerken soğukkanlılıkla öldürüldü. Bu cinayetler hiç bitmeyen bir döngü haline geldi. ABD’de yaşamasam da siyahım, bu yüzden şunu tekrar söylüyorum: “Beyaz ırkçıları s..!”