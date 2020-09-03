GQ dergisine konuşan John Boyega, Disney’in oyuncu ve konu seçimleri, film tanıtımları hakkında sert sözler sarf etti:

“Disney’in siyahi bir karakteri odağına almamasıyla ilgili herkesin bilgisi var. Son Star Wars serisinde de böyle oldu. Adam Driver’a, Daisy Ridley’e ağırlık vereceklerini zaten biliyorduk. Daisy de biliyor, Adam da biliyor, herkes biliyor. Yeni birşey söylemiyorum”

“Ama filmin dağıtımcılarının ve tanıtım ekiplerinin farklı etnik gruplara yönelik çalışmalar yaparken, hala beyazlar üzerinden yapmaları ilginç. Siyahlara veya farklı topluluklara filmi tanıtırken bile beni veya Kelly Marie Tran’i kenarda tutuyorlar. Bu bir stratejiyi değil, önyargıyı işaret ediyor.”

“Adam ve Daisy ile ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Gerisini s..r et (fuck all) kararını çok kolay verebiliyorlar. Tanıtımlarda da ne diyeceğim belli, “Bir parçası olmaktan zevk aldım, çok önemli bir deneyimdi, bla bla bla…”