2010 yılından beri film çekmeyen ve kendini müzik kariyerine veren John Carpenter’ın Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde öğrenciyken çektiği 7 dakikalık kısa film Captain Voyeur, sıkıcı iş hayatından bunalan bir bilgisayar operatörünün, yarattığı süper kahraman alter egosuyla komşularını dikizlediği bir gecede geçiyor.

Komşularını dikizleyen bilgisayar operatörü ile kurbanı Laurie’yi ararken huzurlu banliyö evleri arasında tekinsizce dolaşan Michael Myers arasındaki benzerlik açısından Carpenter’ın bu filmden 9 yıl sonra çekeceği ve büyük başarı kazanacağı klasiği Halloween‘a yer yer kaynaklık ettiği bariz bir şekilde fark edilen kısa film, yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi olacak olan Dark Star‘dan önceki son işi aynı zamanda.