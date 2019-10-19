Netflix tarafından animasyondan live-action’a çevrilen Cowboy Bebop, başrol oyuncusunun bir set kazası yaşaması sonucunda en az 9 ay ertelendi. John Cho, bir prova sırasında çok ciddi bir diz sakatlığı geçirdi ve ameliyata alındı. Doktorlar sakatlığın en erken 7 ayda geçebileceğini belirtince dizinin çekimleri durduruldu.

Kült anime Cowboy Bebop, John Cho’nun yanısıra, Elena Satine, Mustafa Shakir, Danielle Pineda ve Alex Hassell’in başrolleri oynayacağı bir versiyonla ekranlarda olacaktı.

Cho Spike Spiegel’ı, Satine Julia’yı. Shakir Jet Black’i, Pineda ise Faye Valentine’ı oynayacaktı.