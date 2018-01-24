seçki Woody Allen Kariyerinin Sonuna mı Yaklaştı? Woody Allen 1966’da başlayan yönetmenlik kariyerine bu yılki filmi A Rainy Day in New York‘la birlikte 50 film ve bir mini dizi sığdırdı. Usta senarist-yönetmen, 1971’den beri neredeyse her...

haber Wong Kar Wai, Tong Wars Dizisinin Oyuncu Kadrosunu Oluşturuyor Üç yıldan uzun bir süre boyunca Grandmaster filmiyle meşgul olan usta yönetmen Wong Kar Wai bu filmini vizyona soktuktan sonra birkaç proje açıklasa da bir türlü setlere dönmemişti. Bugün...