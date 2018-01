Saoirse Ronan’lı Brooklyn filminden sonra sadece True Detective dizisinin iki bölümünü çeken İrlandalı yönetmen John Crowley üç yıllık arayı noktalayıp film setlerine dönüp yeni filmi The Goldfinch‘in çekimlerine başladı. Film ülkemizde Saka Kuşu adıyla satışa çıkarılan Pulitzer ödüllü The Goldfinch romanından uyarlanıyor. Donna Tart’ın kaleme aldığı roman 13 yaşındaki Theo’nun bir patlamadan sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalmasını, bu patlamada ebeveynlerini yitirmesini, patlamadan sonra ona annesini hatırlatan küçük saka kuşuna tutunup yalnızlığıyla başa çıkmaya çalışmasını konu alıyor. Warner Bros. ve Amazon’un ortaklığından 40 milyon dolar bütçeyle çekimlere başlanan filmde Ansel Elgort, Nicole Kidman, Oakes Fegley, Sarah Paulson, Jeffrey Wright, Luke Wilson, Finn Wolfhard, Willa Fitzgerald rol alıyorlar.

Filmin kamera arkası da usta isimlerle dolu. Görüntü yönetmenliğini Blade Runner 2049‘la 14. Oscar adaylığını kazanan Roger Deakins, set tasarımını Her filminden K.K. Barrett, kostüm tasarımını Bridge of Spies‘dan Kasia Maimone üstlendi. Filmi Breaking Bad dizisinden Kelley Dixon kurgulayacak. The Goldfinch 11 Ekim 2019’da vizyona girecek.