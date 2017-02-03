John Lennon-Yoko Ono Aşkı Film Oluyor

The Theory Of Everything'in senaristi Anthony McCarten'a görev verildi.
yazar: 03 Şubat 2017 109 görüntüleme

Yapımcı Michael De Luca Yoko Ono ile birlikte John Lennon-Yoko Ono aşkını anlatacak bir film için çalışmalarını sürdürüyor. Filmin senaryosunu yazması için The Theory Of Everything’in senaristi Anthony McCarten’a görev verildi.

Ono ve Lennon 1966’da Londra’da bir sanat galerisinde tanışmışlar 3 yıl sonra da evlenmişlerdi. Birçok Beatles hayranı, grubun ayrılmasında Yoko Ono’yu suçlar.

John Lennon 1980’de bir cinayete kurban gidene kadar, Yoko Ono ile olan evliliğini sürdürmüş ve birlikte de önemli eserlere imza atmışlardı.

etiket:
kategori:
haber

yazar: Can Rende - Şub 1, 2017
yorum yok

cevap yaz

ilgili

  • seçki

    Miles Davis ve John Lennon Basketbol Oynarken

    John Lennon'ın doğumgünündeyiz... Yoko başta olmak üzere Ringo Starr, Phil Spector, Allen Ginsberg, Miles Davis ve Andy Warhol da bizlerle... Kamera ise avangard sinemanın kült bir ismine emanet......
  • izlenim

    Nowhere Boy: Lennon’ın Anneleri…

    John Lennon’ın gençlik çağının anlatıldığı filmi festival kapsamında izlemiştim. Baktım ki sevdiğim müzik gruplarıyla ilgili filmler fazlalaşıyor bahsetmeden geçmeyelim, bir diğerinden de haber vereyim istedim. Nowhere Boy’u izlerken en...