Yapımcı Michael De Luca Yoko Ono ile birlikte John Lennon-Yoko Ono aşkını anlatacak bir film için çalışmalarını sürdürüyor. Filmin senaryosunu yazması için The Theory Of Everything’in senaristi Anthony McCarten’a görev verildi.

Ono ve Lennon 1966’da Londra’da bir sanat galerisinde tanışmışlar 3 yıl sonra da evlenmişlerdi. Birçok Beatles hayranı, grubun ayrılmasında Yoko Ono’yu suçlar.

John Lennon 1980’de bir cinayete kurban gidene kadar, Yoko Ono ile olan evliliğini sürdürmüş ve birlikte de önemli eserlere imza atmışlardı.