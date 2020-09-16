BBC Studios, efsanevi müzisyen John Lennon’ın hayatının son dönemini kapsayan bir belgeselin Britbox U.S üzerinden yayınlanacağını açıkladı. Yönetmenliğini Brian Grant’in yaptığı belgesel yoğunlukla Lennon’ın suikaste uğrayarak öldürülmesinden kısa bir süre önce, 1980 yılında BBC Radio’ya verdiği röportaja odaklanacak.

O dönemde eşi Yoko Ono ile birlikte Double Fantasy adlı albümüne hazırlanan John Lennon’ın belgesele konu olan, BBC Radyo röportajında The Beatles ile yollarının neden ayrıldığından Paul McCartney ile olan ilişkisine, politik meselelerden ailesi ve doğduğu şehir olan Liverpool’u ne kadar özlediğine kadar birçok konuya değindiği belirtiliyor. Ünlü müzisyen ayrıca “Imagine” ve “Give Peace A Chance” isimli şarkılarını nasıl yazdığı ve Phil Spector, Elton John, Mick Jagger, David Bowie gibi yıldız isimlerle çalışmanın nasıl olduğu gibi konularda da açıklamalarda bulunuyor.

BBC tarafından yapılan açıklamaya göre The Beatles ve John Lennon hayranları tarafından merakla beklenen Lennon’s Last Weeekend isimli belgeselin, ünlü müzisyenin 40. ölüm yıldönümü olan 2020 yılının Aralık ayında yayınlanacağı belirtildi.