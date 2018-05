The Guard filmiyle dikkatleri çeken, ikinci filmi Calvary‘le de olumlu eleştiriler alan, son filmi War on Everyone‘la karışık eleştiriler alan İngiliz senarist-yönetmen John Michael McDonagh üç yıllık arayı 2019’da noktalayıp yeni filmi The Forgiven‘ın çekimlerine başlayacak. Evet, ne yazık ki yönetmen yeni filmini ancak 2019’da çekebilecek. Dolayısıyla filmin 2020’den önce vizyona girmesi zor gibi görünüyor. McDonagh şu sıralar oyuncu kadrosunu oluşturmakla meşgul. Filmin başrollerini Ralph Fiennes, Rebecca Hall, Mark Strong ve Said Taghmaoui‘ye teslim etmiş. Gerçi Fiennes’la görüşmelerin devam ettiğini belirtmiş Deadline sitesi.

Film, Lawrence Osborne‘un aynı adlı romanından uyarlanacak, Fas’ın çölündeki bir malikanedeki bir parti için yola çıkan İngiliz çiftin (Fiennes ve Hall) yoldayken araçlarıyla kaza yapmalarını konu alıyor. Kaza herkesin hayatını değiştirecek.