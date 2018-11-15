Efsane yazar Umberto Eco‘nun kaleme aldığı Gülün Adı/The Name of the Rose adlı roman ilk kez 1986’da sinemaya uyarlanmış, başrolleri Sean Connery‘le Christian Slater üstlenmişlerdi. Bu uyarlamadan 32 yıl sonra roman bu kez televizyona taşındı. 8 bölümden oluşan aynı adlı mini dizinin başrollerini bu kez John Turturro, Michael Emerson, Rupert Everett üstlendiler. 2019’da yayınlanacak dizi 1327 yılındaki gizemli ölümlerin araştırılmasını konu ediniyor. Turturro bu yeni dizisi hakkında Variety’e konuşmuş.

Variety’nin haberine göre aktör diziden önce kitabı okumamış, filmi de izlememiş. Proje kendisine teklif edilince hemen romanı okumuş. Kitabı çok beğenince de yönetmen Giacomo Battiato‘ya “Bu dizinin içinde neden daha fazla Eco yok? 8 saatlik bir dizi bu, Eco’yu azaltmak zorunda değilsin. Eğer diziye Eco’nun kitabından daha fazla şey eklersen ben o zaman diziyle ilgilenirim,” mesajını göndermiş. Aktör, “Açıkçası başta gözüm korkmuştu, çünkü gerçekten bir bilim adamı değilim. Ama Damian Hardung doktor bir aileden geliyor, o çok parlak bir genç, bilimsel bir zekâsı da var. Dolayısıyla ben ona oyunculuk problemlerinde yardımcı olurken o da kaçırdığımız şeyleri tasvir etmede yardımcı oldu. Yani birbirimize yardımcı olabildik,” demiş.

Turturro romanın gündeme epey uygun olduğunu da düşünmüş. “Hatta belki de şimdiki döneme basıldığı zamandan daha uygun,” demiş. “Her yerde ortaya çıkan, patlayan şeylere bakıyorsun; güçlü adamların popüler olduğu zamanlarda kilisede ortaya çıkan skandallar… Erkeklerin kadınlara eziyet etmeleri… Hepsi bu romanda mevcut,” diyor. Turturro, Eco’nun kelimelerini diğerlerinden ayırabildiğini, dizide kelimelerin Eco’nunkilere dönüştürüldüğünü belirtmiş. Çekim aşaması içinse şunları söylemiş: “Biz sürekli hafta sonları çalıştık. Ayrıca sürekli senaryo üzerinde çalıştık ki ne kadar ilerleyebileceğimizi görmek istedik. Karakterler kendi soruşturmalarını yürütürken biz de bir nevi bir soruşturmanın içerisinde yer aldık. Aşırı yorucuydu ama epey tahrik ediciydi de”.

26 milyon dolara mal olan dizi 2019’da RAI kanalında yayınlanacak.