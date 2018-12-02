Sinemanın aykırı yönetmenlerinden John Waters, yıllardır gelenekselleşen yıl sonu “Top 10” listesini açıkladı. Waters’ın, sinemaya kazandırdığı filmleri kadar ilginç olan bu listeleri, ana akım sinema dışında dikkate değer yapımları keşfetmek isteyen sinemaseverler için bulunmaz bir fırsat görevi görüyor.

John Waters’a göre 2018 yılının en iyi 10 filmi:

1. Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc (Jeannette: The Childhood of Joan of Arc)

Yönetmen: Bruno Dumont

2. American Animals

Yönetmen: Bart Layton

3. Nico, 1988

Yönetmen: Susanna Nicchiarelli

4. Mom and Dad

Yönetmen: Brian Taylor

5. Blindspotting

Yönetmen: Carlos López Estrada

6. The Green Fog

Yönetmenler: Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson

7. Jusqu’à la garde (Custody)

Yönetmen: Xavier Legrand

8. Sollers Point

Yönetmen: Matthew Porterfield

9. Let It Fall: Los Angeles 1982-1992

Yönetmen: John Ridley

10. Permanent Green Light

Yönetmenler: Dennis Cooper and Zac Farley