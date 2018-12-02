02 Aralık 2018
Sinemanın aykırı yönetmenlerinden John Waters, yıllardır gelenekselleşen yıl sonu “Top 10” listesini açıkladı. Waters’ın, sinemaya kazandırdığı filmleri kadar ilginç olan bu listeleri, ana akım sinema dışında dikkate değer yapımları keşfetmek isteyen sinemaseverler için bulunmaz bir fırsat görevi görüyor.
John Waters’a göre 2018 yılının en iyi 10 filmi:
1. Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc (Jeannette: The Childhood of Joan of Arc)
Yönetmen: Bruno Dumont
2. American Animals
Yönetmen: Bart Layton
3. Nico, 1988
Yönetmen: Susanna Nicchiarelli
4. Mom and Dad
Yönetmen: Brian Taylor
5. Blindspotting
Yönetmen: Carlos López Estrada
6. The Green Fog
Yönetmenler: Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson
7. Jusqu’à la garde (Custody)
Yönetmen: Xavier Legrand
8. Sollers Point
Yönetmen: Matthew Porterfield
9. Let It Fall: Los Angeles 1982-1992
Yönetmen: John Ridley
10. Permanent Green Light
Yönetmenler: Dennis Cooper and Zac Farley
kategori:seçki