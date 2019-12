Sinemanın, öykü anlatım biçimlerinin, Hollywood’un bekçilerinin, amerikan aile yapısının, genel olarak ahlak kurallarının dışında bir yerde duran sinemacılardan John Waters’ın yıllık en iyi 10 listeleri sinefiller tarafından özellikle merak edilir. Kafası farklı çalışan ve kendisi de çok iyi bir sinemasever olan yönetmenin filmlerle ilgili yorumları da genelde alışılagelmişin dışında olur.

Waters’ın 2019 yılındaki ilk 10’u ve bazı filmlerle ilgili yorumları şöyle:

1.Climax: Yılın en iyi filmi “bad trip” yaşamaya yeni bir anlam katmış. LSD ile birleşen ve deliliğe varan dans, sinir krizleri ve çocukluk travmaları ile dolu bu deli drama, The Red Shoes, Hallucination Generation’la birleşirse neler olur gösteriyor. Delir bebeğim, delir! (Freak out baby, freak out)

2.Joan of Arc: Bir tanrı var ve adı Bruno Dumont. Jeannette: The Childhood of Joan of Arc’ın zehirli kutsallıktaki devam filmi daha sanatsal, daha kutsi ve katolik tüylerinizi ürpertecek. 10 yaşındaki yıldız öyle asil ve karşı koyan bir şekilde kameraya bakıyor ki, kiliseyi beklemeden kendini direğe bağlayıp yakıyor.

3. Once Upon a Time in Hollywood: İzleyenleri gerçekten memnun eden, eleştirilerde ve gişede yakaladığı başarıyı gerçekten hak eden bir film. Amerikalıların gerçek suç izleme (true crime türünden bahsediyor) hastalığının altından halıyı çeken ve Manson cinayetlerine şoke edici ve korkunç derecede eğlenceli bir mutlu son vermeye cesaret eden bir film.

4.Border

5.Amazing Grace

6.Hail Satan?

7.Pain & Glory: Beni şoke eden ilk Almodovar filmi. Hiç eğlenceli veya melodramatik değil ve renkler bile sessiz kalmış. Yetişkinliğin vadisinden ötesine geçmiş, gay ruh sağlığının sıkı bir yansıması… Sen ölmüyorsun Pedro, bağımsız sinema ölüyor.

8.The Golden Glove: Kendi amerikalı dağıtımcısı bile filmi ayıp buldu ve buna ben de katılıyorum. Ama öyle ürkütücü, öyle grotesk, öyle cesur oynanmış ki, bu seri katil filmine bir şans vermeniz lazım. Bu filmi yaptığın için utan Fatih Akın. Kendi ilk 10 listeme koyduğum için ben de utanmalıyım. Eğer severseniz, siz de utanın.

9.The Souvenir: Bakılması zor ama iyi çekilmiş bir sanat filmi. Yönetmenin bir keş ile yaşadığı ilk aşkını anlatıyor. Marguerite Duras ve Philippe Garrel seks yapsaydı ve Martin Scorsese bu seksten doğan çocuğu evlat edinseydi, buna benzerdi.

10.Joker: Sorumsuz mu? Belki. Tehlikeli mi? Göreceğiz. Anarşiye neşe içinde ilham veren ilk büyük bütçeli Hollywood filmi. Bravo Todd Phillips! Ancak sen başarabilirdin.