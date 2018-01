26 Temmuz 2017’de yapımcıların John Wick evrenini genişletebilecekleri kadar genişletecekleri, üçlemeyi bir dizi ve kadın versiyonlu spinoff filminin takip edeceği açıklanmıştı. The Continental adı verilen dizi John Wick’e odaklanmayacak. Yapımcılar Keanu Reeves’in takvimi müsait olursa dizide konuk oyuncu olarak yer alabileceğini söylemişlerdi. Dizi -iki filmde de yer alan, Ian McShane’in karakterinin yönettiği- Continental Hotel’e odaklanacak, ama filmlerden farklı olarak New York’ta değil Los Angeles’ta geçecek. Pek tabii yeni karakterlere yer verilecek dizide. Filmlerde otelin yöneticisini oynayan, American Gods dizisiyle meşgul olan McShane’in dizide de oynayıp oynamayacağı açıklanmadı. Pilot bölümü Chad Stahelski yönetecek, The Wire‘dan Chris Collins senaristliği ve showrunnerlığı üstlenecek. Kanalı ise Starz oldu. Ama Starz’ın henüz sezonu onaylamadığını belirteyim. O yüzden yayın tarihi de belirsiz. Film serisinin kadın versiyonlu spinoff filmi Ballerina‘yla ilgiliyse henüz yeni bir haber gelmedi. John Wick Chapter 3 bu yıl çekilecek.