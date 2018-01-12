John Wick Evreninde Geçecek The Continental Dizisi Starz’da Yayınlanacak

Diziyi Starz satın aldı...
yazar: 12 Ocak 2018

26 Temmuz 2017’de yapımcıların John Wick evrenini genişletebilecekleri kadar genişletecekleri, üçlemeyi bir dizi ve kadın versiyonlu spinoff filminin takip edeceği açıklanmıştı. The Continental adı verilen dizi John Wick’e odaklanmayacak. Yapımcılar Keanu Reeves’in takvimi müsait olursa dizide konuk oyuncu olarak yer alabileceğini söylemişlerdi. Dizi -iki filmde de yer alan, Ian McShane’in karakterinin yönettiği- Continental Hotel’e odaklanacak, ama filmlerden farklı olarak New York’ta değil Los Angeles’ta geçecek. Pek tabii yeni karakterlere yer verilecek dizide. Filmlerde otelin yöneticisini oynayan, American Gods dizisiyle meşgul olan McShane’in dizide de oynayıp oynamayacağı açıklanmadı. Pilot bölümü Chad Stahelski yönetecek, The Wire‘dan Chris Collins senaristliği ve showrunnerlığı üstlenecek. Kanalı ise Starz oldu. Ama Starz’ın henüz sezonu onaylamadığını belirteyim. O yüzden yayın tarihi de belirsiz. Film serisinin kadın versiyonlu spinoff filmi Ballerina‘yla ilgiliyse henüz yeni bir haber gelmedi. John Wick Chapter 3 bu yıl çekilecek.

 

etiket:
kategori:
haber

yazar: Can Rende - Oca 12, 2018

yazar: Can Rende - Oca 12, 2018

ilgili

  • seçki

    4 Ağustos 2017 Vizyon Filmleri: Avrupa Sineması Olmasa

    4 Ağustos 2017 Vizyon Filmleri arasında Hollywood'dan sadece The Dark Tower dikkat çekiyor. Maalesef film çok kötü yorumlar aldı....
  • haber

    Ascendant Dizisi Starz’da Yayınlanacak

    Lionsgate, Divergent romanlarının haklarını büyük umutlarla satın almış, romanlardan uyarlanacak film serisinin Hunger Games serisi gibi çok kazandırması ummuştu. Ama 2016’da vizyona giren Allegiant beklenen hasılatı getirmemişti. Bunun üzerine...
  • haber

    Ballerina: John Wick’in Kadın Versiyonu Çekilecek

    Keanu Reeves’in başrolünü üstlendiği John Wick serisi çok iyi hasılat elde edince Lionsgate, Wick evrenini genişletebildiği kadar genişletmeye karar verdi. Stüdyo şu sıralar hem üçüncü filmi hazırlatıyor, hem de...
  • haber

    The Fly ve Matrix Yeniden Çevrilecek

    Wachowski Kardeşleri ünlendiren, bilimkurgu türüne yeni bir soluk getiren Matrix serisi Warner Bros. stüdyosunca yeniden çevrilecek. WB şu sıralar yeniden çevrimi senarist Zak Penn’le görüşüyor. Haberlere göre Wachowskilerin ve...