Dün Johnny Depp‘in Barbarları Beklerken/Waitings for the Barbarians romanından uyarlanacak aynı adlı filmin yapımcılığını üstleneceği açıklanmıştı. Depp bu filmin başrolleri arasında da yer alacak. Ciro Guerra‘nın yöneteceği filmde Robert Pattinson ve Mark Rylance da rol alacaklar. Çekimlere bu ay bitmeden başlanacak. Öte yandan Depp merakla beklediğimiz bu uyarlamadan sonraki projesini de duyurdu. Aktör gerilim filmi Minamata‘nın başrolünü ve yapımcılığını üstlenecek.

Minamata savaş fotoğrafçısı W. Eugene Smith‘in hayatına odaklanacak. Amy Adams’lı Lullaby filminin yönetmeni Andrew Levitas‘ın yöneteceği bu film Aileen Mioko Smith‘in aynı adlı kitabından uyarlanacak. Senaryo David Kessler‘e emanet edilmiş. Levitas çekimlere Ocak 2019’da Japonya’da başlamayı planlıyor. Film 1970’lerde Life dergisinin editörü Ralph Graves‘in fotoğrafçı Smith’i Japonya’ya yolculuğa çıkmaya ikna etmesini, Smith’in Japonya’dayken pek çok fotoğraf çekip Japonların çevre kirliliğine yol açan şirketle mücadelesine tanık olmasına odaklanacak. Filmin adı hem Japonya’nın bir adasından, hem de bu adadaki fabrikaların atıkları sonucu insanlarda ortaya çıkan hastalıktan alıyor. Depp bu filmden sonra yazın Fantastic Beasts 3 filminde rol alacak.