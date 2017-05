Geçen hafta Johnny Depp’in komedi filmi Richard Says Goodbye‘da rol alacağı açıklanmıştı. Bugün aktör projelerine bir kara komedi filmi ekledi. King of the Jungle adı verilen filmin başrolünü Depp üstlenecek. Filmin senaryosunu 1408, The People vs. Larry Flynt, Ed Wood, Big Eyes filmlerinin senaristleri Larry Karaszewski’yle Scott Alexander kaleme alacaklar. En son Whiskey Tango Foxtrot filmini çeken John Requa ve Glenn Ficarra ikilisi filmi yönetecekler. Çekim tarihi açıklanmadı.

Depp bu filmde tasarladığı antivirüs programından tanıyabileceğimiz John McAfee’yi oynayacak. Film, McAfee’nin medeniyeti bırakıp, Belize’deki bir ormanda yaşamaya başlamasına, burada giderek daha da paranoyak olup delirmesine ve katil oluşuna odaklanacak.