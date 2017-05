Johnny Depp hızla, pek ara vermeden filmlerde oynamaya devam ediyor. Bu yaz Paris’te çekilecek Fantastic Beasts and Where to Find Them 2 filminde rol alacak aktörün Wayne Roberts’ın yazıp yöneteceği Richard Says Goodbye filminin başrolünü üstleneceği açıklandı. Film, komedi-drama türlerinde olacak. Depp, Richard adlı profesörü oynayacak. Film kolejde ders veren Richard’ın her şeyi bir yana bırakıp hayatını daha cesur ve özgürce yaşamasını, bu kararından sonra kendisini rahatsız eden herkese hakaret etmeye başlamasını ve bundan giderek daha da zevk almasını anlatacak. Filmin çekim tarihi açıklanmadı. Depp’i bu ay Karayip Korsanları serisinin beşinci filminde, ekimde Murder on the Orient Express‘te ve tarihi henüz netleşmeyen, çekimleri tamamlanan The LAbyrinth filminde izleyeceğiz.