Bu aralar nereye baksak Joker görüyoruz desek abartmış olmayız herhalde. Geçtiğimiz ay Venedik’te Altın Aslan ödülüne de layık görülen Joker, vizyona girdiği 4 Ekim tarihinden beri hem seyircilerden hem de eleştirmenlerden büyük ilgi gördü ve ilk 3 gününde 234 milyon dolarlık bir global gişe başarısına ulaştı. 18+ uyarısıyla vizyona giren bir film için oldukça önemli sayılabilecek bu gişe performansının ardından cevabı merakla beklenen soru sorulmaya başlandı: Devam filmi gelecek mi?

Aslında bu soru, film vizyona girmeden önce de dile getirilmişti. Yönetmen Todd Phillips, kendisine yöneltilen devam filmi sorularını böyle bir planlarının olmadığını söyleyerek geçiştirmişti. Phillips, Joker’in tek bir film olarak planlandığını, herhangi bir sinematik evrene dahil olmadığını, Matt Reeves’in yöneteceği Robert Pattinson’lı The Batman filmiyle de yollarının kesişmeyeceğini söylemişti. Ancak tüm bu yanıtlara rağmen işler değişebilir.

Peter Travers’ın Popcorn isimli programına katılan Joaquin Phoenix’e olası devam filmiyle ilgili bir soru soruldu. Phoenix, Joker karakteriyle gidebilecekleri olasılıkların sonsuz olduğunu ve devam filmi fikrine kapalı olmadığını açıkladı.

Kariyeri boyunca hiçbir devam filminde yer almayan, Marvel’ın Doctor Strange’i canlandırması için yaptığı teklifi de olası devam filmlerine sıcak bakmadığı için reddeden Phoenix’in bu açıklamalarının ardından ne gibi gelişmeler yaşanacağı merakla bekleniyor.

İşte o açıklamanın tamamı:

