Jonathan Demme ve Geride Bıraktıkları

Kanserden kaybettiğimiz Jonathan Demme, sinemanın büyük ustalarından aldığı mirası, önemli başyapıtlara imza atarak gelecek kuşaklara bıraktı.

Ölümünün ardından Demme’ın geride bıraktıklarını kısaca bir aktarmak istedik.



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Mafya komedisi, korku-gerilim, psikolojik dramalar, müzik belgeselleri… Demme, tek bir türde takılıp kalmadı, farklı türleri denedi ve vasatın altında eser vermedi. Özellikle müzik belgesellerinde sinema tarihinin en iyi örneklerini verdi ve bu alanda ardından gelen tüm yönetmenleri etkiledi.

Yüze Yapılan Close-Up’lar

Jonathan Demme filmlerinin birçok önemli sahnesinde dördüncü duvarı pek takmadı ve oyuncularının yüzüne yaptığı close-up’larla duyguyu almaya çalıştı. Özellikle Silence of the Lambs’te Jodie Foster ve Anthony Hopkins’in seyircinin gözlerinin içine bakarak canlandırdığı sahneler herkesi gerilimin bir parçası yaptı.

Avrupa Etkisi

Ailesinin sinefil olması nedeniyle dünya sinemasının en iyi örneklerini izleyerek büyüdü. “Komedi tarzımı Peter Sellers filmlerinden aldım. Truffaut’nun Shoot The Piano Player’ından gerilim sahnelerini nasıl çekeceğimi öğrendim” sözleriyle sinemasında ustaların etkisini aktarıyordu. Kariyerinin ilk başında bir stüdyoda halkla ilişkiler uzmanı olarak çalıştığı dönemde Truffaut ile ülkeyi gezdi ve tüm röportajlarına katıldı. Yönetmen olma isteği de bu yolculukla doğdu.

Corman’dan Aldığı Dersler

Halkla ilişkiler uzmanından sinemacılığa geçişi, Roger Corman’ın bir filmi için İrlanda’ya gitmesiyle oldu. Corman, Demme’deki yeteneği fark etti, kendisinden bir senaryo istedi ve yönetmenlik için cesaret verdi. Özellikle Silence of the Lambs’in gerilim sahnelerinde Corman’ın etkisi yoğun bir şekilde hissedilir.

Mükemmel Müzik Seçimi

Neil Young, Talking Heads ve belgeselini çektiği diğer gruplarla olan yakınlığı sadece yönetmen-müzisyen ilişkisi değildi. İyi bir müzik kulağı da bulunuyordu. Filmlerine seçtiği müzikler de bu yüzden hep en üst kalitede oldu.

Amerikan Toplumuna Farklı Bakış Açısı

Jonathan Demme, önemli ve büyük yıldızlarla çalıştığı filmler dışındaki yapımlarda günümüz bağımsız sinemasının ele aldığı konularla ilgilendi. Özellikle Handle With Care’de, amerikan toplumuna üstün gözlem yeteneğiyle yaklaştı.

Çelişkilere, ikiyüzlülüklerine olduğu kadar iyi yönlerine de objektif yaklaştı.

Rachel Getting Married’de ve Philadelphia’da ise yine bu toplumun yarattığı acılara sert eleştiri getirdi.