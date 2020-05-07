Üçüncü sezonunu geride bırakan Westworld, dördüncü sezon onayını da almıştı. Dizi üzerindeki genel kanı 6 sezon süreceği şeklindeydi… Jonathan Nolan bu iddianın nereden çıktığını bilmediğini açıkladı…

“Lisa ve ben dizinin kaç sezon olacağını hiç konuşmadık. Bu konuda çok haber çıktı, biliyoruz. Ama bu konuyu hiç konuşmadık. En baştan beri öykü ne kadar ilerleyebilirse o kadar gideceğimizi düşündük. Tersi aptallık olur. Çünkü koşullar değişebilir”

“İşe başladığımızda dizinin bu kadar zor olacağını düşünmüyorduk. Bir sezonu çekmenin kaç yıl süreceğinin farkında değildik. Kafamızdaki hikayenin bir başı, bir ortası ve bir de sonu var. Sezon ve çekim yılı sayısı buna göre belirlenecek. Sona doğru yaklaştığımızı söyleyebilirim. Ama hikayenin son bölümünü kaç sezonda anlatacağımız da belirsiz”