Günümüz sinemasının en yetenekli yönetmenlerinden Joon-Ho Bong Netflix dizisi Mindhunter’ın bir bölümüne talip oldu… Collider’daki röportajında kendisine hangi diziden bir bölüm yönetmek istediği sorulduğunda hiç düşünmeden tek bir yanıt verdi:

“Dizinin uyarlandığı kitaba aşinayım. Memories of a Murder üzerinde çalışırken, kitabı okudum ve amerikalı seri katilleri de çalıştım. Katilleri profillere ayıran ilk ekip tarafından yazılması önemliydi. Bu türün incili sayılabilir. Kitaptaki katilleri de sonrasında yakından inceledim”

“Kitabın uyarlamasını da beğeniyorum. TV yönetmenlere daha çok yaratıcılık alanı açıyor. Dizinin bir bölümünde çalışmak isterim.