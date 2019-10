Tong Wars – Wong Kar Wai: Son filmi The Grandmaster‘dan sonra herhangi bir film çekmeyen Wong Kar Wai’nin Tong Wars adlı bir dizi hazırladığı açıklanmıştı. Amerika’nın Çin Mahallesi’nde geçecek...

Sonunda birkaç gün önce 1969 yılında geçen Once Upon A Time in Hollywood filminde katil Charles Manson’ı oynayacak aktör duyurulmuştu. Rolü kapan oyuncu Justified dizisinden hatırlanabilecek Damon Herriman olmuştu....