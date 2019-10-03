Birbirinden çarpıcı filmlerden sonra Parasite‘la ilk kez Altın Palmiye ödülüne değer görülen usta sinemacı Joon-ho Bong şu sıralar filminin Oscar kampanyasına ve basın turuna Amerika’da devam ederken sıradaki projeleriyle ilgili de ilk bilgileri açıkladı. Yönetmen şu sıralar bir değil, iki proje üzerinde çalışıyor. İlki G. Kore yapımı korku filmi. Bong bu film için “Tam olarak korku filmi değil aslında. Korku-aksiyon filmi,” diyor. Memleketinde çekeceği filmini özellikle ülkesi için hazırladığını, bu projenin Kore dışında çekilemeyeceğini belirtmiş. Bong bu korku projesinin 18 yıl önce fikir aşamasına geçtiğini, 18 yıl boyunca proje üzerinde çalıştığını da söylemiş. Filmin konusunu ise açıklamadı ama filmin Seul’deki bir felakete odaklanacağını belirtti.

Yönetmenin bir diğer projesiyse İngilizce çekilecek. Bong 2016’da CNN’deki bir haberden yola çıkarak kaleme almış bu filmini. Film gerçek bir hikâyeye odaklanacak. Yönetmen bu filminiyse “Küçük, realist bir drama” şeklinde tanımlıyor. Bong’un önce hangisini çekeceği ise şimdilik bilinmiyor. Ama görünüşe göre yönetmenin sıradaki filmi için çok beklemeyeceğiz.