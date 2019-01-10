Jordan Peele, Youtube’un özel platformunda yayınlanacak Weird City isimli dizisinde çok iyi bir kadro ve ilginç bir konuyu bir araya getirmiş. Yakın gelecekte geçecek dizi 13 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak.

Peele, Weird isimli, orta sınıfı olmayan ve sadece alt/üst sınıfların yaşadığı bir kentte her bölümde ayrı bir öykü anlatacak. Komedi ağırlıklı dizide Dylan O’Brien, Awkwafina, Michael Cera, Rosario Dawson, Steven Yeun, Ed O’Neil, Hannah Simone, Gillian Jacobs, Laverne Cox, Malcolm Barrett, Mark Hamill, Yvette Nicole Brown, Levar Burton ve Sara Gilbert rol aldı. İlk iki bölümün yönetmeni Adam Bernstein olacak.