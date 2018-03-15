Henry Selick, 2009’da yönettiği mükemmel stop-motion animasyonu Coraline’den bu yana ilk kez bir film için kollarını sıvadı. Wendell and Wild ismini taşıyacak film için Jordan Peele ve Keegan-Michael Key yıllar sonra yeniden bir araya gelecek.

Key and Peele ismiyle hazırladıkları ve 5 yıl süren skeç komedileri büyük beğeni toplayan ikili, Selick’in filminde cehennemden kurtulmaya çalışan iki zebaniyi seslendirecek. Get Out’la en iyi özgün senaryo oscar’ını kazanan Jordan Peele, Selick’e senaryoda da yardımcı oluyor. Filmin karakter tasarımları ise bir başka usta isim arjantinli sanatçı Pablo Lobato tarafından yapılıyor.

Film Netflix’te yayınlanacak.