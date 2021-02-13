Josephine Baker, sadece şarkıcılığı ile değil, İkinci Dünya Savaşı’nda fransız direnişine verdiği destekle de efsaneleşen bir isimdi. Daha 15 yaşındayken büyük bir Hollywood yapımında başrol oynayan ilk siyahi kadın olan, ABD’yi ırk ayrımcılığı nedeniyle terk eden, göç ettiği Fransa’da yeniden yıldızlaşan, dönemin birçok sanatçısına ilham veren Baker, İkinci Dünya Savaşı’nda da ülkeden ayrılmayarak direnişçiler adına casusluk yaptı. Savaştan sonra da hem Avrupa’da hem de ABD’de ırk ayrımcılığına karşı etkin mücadele verdi.

Baker’ın hayatı aralarında LeBron James’in de bulunduğu bir grup yapımcı tarafından bir mini diziye uyarlanacak. Dee Harris-Lawrence’ın senaryosundan yönetmen Millicent Shelton tarafından uyarlanacak dizinin başrolü de bulundu.

Uzun süredir yeteneğiyle dikkatleri çeken Ruth Negga, dizide Baker’ı oynayacak. Geçtiğimiz yüzyılın her açıdan en güçlü kadınlarından birinin öyküsü her açıdan ilgi çekici bir seyirlik vaat ediyor.