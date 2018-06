Josh Brolin bu yılın ilk altı ayına damgasını vurmuş oyunculardan. Aktörü nisanda kötü karakter Thanos olarak Avengers: Infinity War‘da, bu filmden birkaç hafta sonra bu kez Cable rolünde Deadpool 2‘de izlemiştik. Aktör bir hafta sonraysa Sicario: Day of the Soldado filminde karşımıza çıkacak. Sicario‘yu ve aktörün Netflix filmi The Legacy of a Whitetail Deer Hunter‘ı heyecanla beklerken aktör yeni projesini duyurdu. The Untitled Josh Brolin Project adı verilen bu projeyi hulu‘ya satmış Brolin. Aktör bu projede kendisini, daha doğrusu kendisinin farklı bir versiyonunu oynayacak.

“Ruhsuz bir film yıldızı olan Brolin, Hollywood’u terk edip guru olacağı bir gezintiye çıkar,” şeklinde tanıtılmış bu proje. Bu arada proje deyip duruyoruz, zira dizi olup olmayacağını bilmiyoruz. TV filmi de olabilir. Haberlere göre proje henüz emekleme aşamasında. Yani yakın zamanda çekilemeyecek. Zaten Brolin bu yıl Avengers 4‘da ve X-Force‘da rol alacak.