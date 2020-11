Son olarak önümüzdeki yıl vizyona girecek Guy Ritchie’nin Wrath of a Man filminde rol alan Josh Hartnett, geçmiş dönemde kendisine teklif edilen Superman ve The Dark Knight’taki Batman rollerini neden geri çevirdiğini açıkladı.

Pearl Harbor ve Black Hawk Dawn filmlerindeki performanslarının ardından yapımcıların dikkatini çeken Josh Hartnett, o dönemde kariyerini başkalarının değil kendisinin belirlemek istediğini belirterek, “O yaşlarda her zaman birilerinin maşası ya da kuklası oluyorsunuz. Verdiğim kararların tamamen kendime ait olmasını istiyordum ve kararlarımdan emindim. Yüksek bütçeli, süper kahraman filmlerinde rol almam isteniyordu ancak ben gerçek insan hikayeleriyle ilgileniyordum. Geçmişte birçok aktörün bu tarz rollerin ardından kariyerini zar zor toparladığına da şahit olduk. Açıkçası ben de o yollardan geçmek istemedim.” açıklamasında bulundu.

Süper kahraman filmlerinde rol almak istememesine rağmen Christopher Nolan’ın The Dark Knight filminde Batman rolünü geri çevirdiğine pişman olduğunu da belirten Hartnett, “Hayır cevabını verdiğim bazı kişilerin yanlış kişiler olduğunu kabul ediyorum. Christopher Nolan ile Batman rolü üzerine görüşmüştük. Ancak ona rolün bana göre olmadığını söylemiştim. Daha sonra kendisi beni The Prestige filminde de istemedi. Belli rollerle sınıflandırılmaya ve tek bir türün aktörü olmaya o kadar çok odaklanmıştım ki, yanlış kararlar verdiğim de oldu. Christian Bale’ı o rollerde izleyip daha sonra çok iyi işler çıkardığını görmek harika bir şey. Bunun üstesinden gelebildiğini düşünüyorum. Sadece bir süper kahraman filmi olduğu için bir rolü geri çevirmemem gerektiği konusunda da bana ve birçok kişiye örnek oldu.” ifadelerini kullandı.

Son dönemde yüksek bütçeli, gişe filmlerinden çok, düşük bütçeli ve bağımsız filmlerde rol alan Josh Hartnett, Guy Ritchie’nin yönetmenliğini üstlendiği Wrath of a Man filminden önce ABD’de yeni vizyona giren Daniel Roby’nin Target Number One filminde başrolde yer aldı. Ünlü oyuncu daha önce Henry Cavill’in canlandırdığı Superman vs. Batman ve Tobey Maguire’ın canlandırdığı Spider-Man filmlerindeki süper kahraman rollerinin yanı sıra The Butterfly Effect filminde Aston Kutcher’ın canlandırdığı Evan rolünü de reddetmişti.